ドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系）公式Instagramにて、出演者の岩本照（Snow Man）と藤原丈一郎（なにわ男子）の腹話術風メッセージ動画が公開された。

【動画】黒スーツの岩本照を藤原丈一郎が腹話術で操るコミカルムービーなど①②

■語尾に「ちゅ～」をつけたり「ウインクキラーン」とウインクさせる無茶ぶりにもノリノリな岩本に注目

動画では、無骨で超ストイックなボディガード・北沢辰之助を演じる岩本と、辰之助の後輩ボディーガード・原湊を演じる藤原がスーツ姿でソファーに座り、「辰兄から皆様に大切なご報告があります」と藤原が口を開く。

すると、岩本の背中に顔を隠した藤原。岩本がニコニコ「『恋する警護24時 season2』が、なんと明日最終回を迎えまーーちゅ」と話し出す…のではなく、どうやら後ろの藤原が話している様子。

腹話術状態の岩本に藤原は「ちゅ～」と何度も言わせたり、「ウインクキラーン」と言わせてウインクさせたり、やりたい放題。しかし岩本もノリノリで絶妙な身振り手振りを添える。キメ台詞「任務なので」も、いつもとは違った可愛いバージョンで披露。

最後は藤原が岩本の背中から顔を出し「ということで、見てねー」とふたりで手を振って締め括った。

「丈くんひーくんで遊びすぎ（笑）」「息ぴったり」「ひーくんノリノリでかわいい」「丈くんだから見せられるひーくんのレアな姿」「仲良しすぎる」「ちゅ～の顔が最高」などといったファンの声が続々と到着。

なお、ふたりが警棒を持ちながら話しているオフムービーも公開されている。

■ふたりからの“大切なご報告”が見られるメッセージ動画

■岩本が藤原に何かを話しかけている“任務中”も仲良しのオフムービー