±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«ー¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¤¬»£±Æ¤·¤¿ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢JUNON¡ÊBE:FIRST¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②JUNON¡ÊBE:FIRST¡Ë¤Î¾Ð´é¡¡¡ÚÆ°²è¡Û①②±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«ー¡Ù»£±Æ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¢£¾å¿ùÉ¢Ê¿¤¬»£±Æ¤·¤¿ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢JUNON¡ÊBE:FIRST¡Ë¤ÎÉÔ°ÕÂÇ¤Á¥·¥ç¥Ã¥È
2025Ç¯2·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´ÊÔ²Æì¥í¥±¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£Æ±¤¸½ÉÇñ¾ì½ê¤Ç¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÅöÆü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë»£¤ê¹ç¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬Â³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î10Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¤¬»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¶âÈ±¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦É÷ËÆ¤Ç¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ë¥Ôー¥¹¤¹¤ëÌÚ¸Í¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É²¿¤«¤ò¤Ä¤Þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¸ý¤ò¤¢¤±¤Æ¤¤¤ë¹Ë¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëJUNON¤Î»Ñ¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¿ù¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤ï¤ê¤È¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤è¤¯Ãý¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ£±¿Í¤º¤Ä¡¢ÉÔ°Õ¤Î½Ö´Ö¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¢£»³²¼¹¬µ±¤¬»£±Æ¤·¤¿JUNON¥¹¥Þ¥¤¥ë
¤Þ¤¿¡¢»³²¼¹¬µ±¤¬»£±Æ¤·¤¿JUNON¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£É÷Îë¹â¹»°ìÇ¯À¸¤Ç¡¢¥ï¥ó¥ì¥ó¥°¥¹¤Î¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¿ù²¼µþÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ëJUNON¤Ï¡¢½ý¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿´é¤Ç½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥Ôー¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
JUNON¤Î2Ëç¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖJUNON¤¯¤ó¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¤Þ¤µ¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤¡¤¡¤¡¡×¡ÖJUNON¤¯¤ó¤Î¾Ð´éÂç¹¥¤¡×¡ÖJUNON¤µ¤ó¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï～¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤¸¤å¤Î¤ó¤Î¾Ð´é¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£