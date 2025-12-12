オーウエル <7670> [東証Ｓ] が12月12日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の10億円→14億円(前期は17.7億円)に40.0％上方修正し、減益率が43.8％減→21.3％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の6.1億円→10.1億円(前年同期は14億円)に64.9％増額し、減益率が56.2％減→27.7％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期通期連結業績は、2026年３月期第３四半期及び第４四半期連結会計期間において、政策保有株式の縮減の一環として、投資有価証券の一部を売却することにより特別利益（投資有価証券売却益）を計上する見込みとなったため、親会社株式に帰属する当期純利益は前回予想を400百万円程度上回る見込みです。（注）上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な要因により実際の業績は異なる結果となることがあります。

