15時の日経平均は716円高の5万865円、ファストリが150.01円押し上げ 15時の日経平均は716円高の5万865円、ファストリが150.01円押し上げ

12日15時現在の日経平均株価は前日比716.97円（1.43％）高の5万865.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1385、値下がりは192、変わらずは26と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を150.01円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が115.32円、ファナック <6954>が51.48円、信越化 <4063>が37.44円、ＴＤＫ <6762>が34.60円と続く。



マイナス寄与度は93.59円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が83.23円、ディスコ <6146>が3.54円、荏原 <6361>が2.37円、住友ファーマ <4506>が2.34円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は水産・農林、鉱業の2業種のみ。値上がり率1位は輸送用機器で、以下、保険、繊維、鉄鋼、銀行、不動産と続いている。



※15時0分5秒時点



株探ニュース

