「結婚するなら縁を切る」反対を押し切って結婚した先に待っていたのは…!?非常識な毒義母との闘いの日々【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、ドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「こんなお姑さんいるなんてビックリ」「漫画化でさらに義母と夫の酷さにリアル感が出てヤバイ」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。
■「距離と割り切り」で自分を守り抜いた作者に学ぶ対人関係の心得
本作「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」の原作者・かづさんは、当時を振り返り、「当時はお金が無かったですし、周りにも歳の近いママさんもいなかったので、今の時代のようにママ友とランチをして…というのができませんでした。電話で長電話して愚痴って…ということも、友人たちは当時まだ独身だし仕事をしているためできませんでしたし、交通費が掛かるので気晴らしに実家に帰るってこともできませんでした」と孤立の実態を語った。また、ストレスを外で発散することができない分「黙ればばあ！今に見とけよ！」と心のなかで叫ぶことで自らを保っていたと明かす。
そして、強烈な義母と接してきた自身の経験から、対人関係における1番の解決策は「距離を取ること」だとかづさんは断言する。「この人は異世界から来た人として割り切る」と語る姿勢に、摩耗しないための知恵がにじむ。さらに「諦めが肝心」という言葉のように「相手のペースに飲み込まれないようにすること」が要であるとも強調した。
本作で作画を担当した赤星さんは、はじめて義母が登場する「後ろからのアングルで紅茶を飲んでいるシーン」にかなりこだわったそうで、指のしわや手の甲の血管、「笑みのない、無表情の横顔」など細部描写への執念を語ってくれた。
「あの手この手の嫁いびりを仕掛けてくる義母の狂気を感じてほしい」と本作の見どころについて話すかづさん。読者が狂気そのものを体感できる本作を、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。