2025年12月1日から、ビアードパパ史上最上級にかわいいシュークリームが発売中。人気テレビアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』とコラボレーションしたシュークリームで、特別デザインのパッケージで登場した。

【写真】「キラキラ！紙製コースター」がおまけでもらえる

ビアードパパと『キミとアイドルプリキュア♪』がコラボレーション


■ピンク×ハートで最上級にかわいい

数量限定で発売中の「プリキュアシュー」


店舗で手作りするシュークリームの専門店ビアードパパから、『キミとアイドルプリキュア♪』とコラボレーションした「プリキュアシュー」(420円)が登場。『キミとアイドルプリキュア♪』のイメージを表現した、とにかくかわいいシュークリームになっている。

ピンク色のいちごチョコレートをコーティング


サクサク食感のパイシュー生地の表面に、ピンク色のいちごチョコレートをコーティング。さらにハート型のマシュマロとカラフルなハートシュガーチップをトッピング。キュートな見た目になっているだけでなく、マシュマロやハートシュガーの食感がアクセントに。

『キミとアイドルプリキュア♪』をイメージしたかわいいデザイン


シュー生地の中には、ミルキーで優しい甘さが広がるいちごミルククリームがたっぷり。甘すぎず、いちごの甘酸っぱさが感じられる、コーティングしたいちごチョコレートとのバランスも絶妙。

シュークリームの袋も特別仕様


このコラボシュークリームが入った専用パッケージも『キミとアイドルプリキュア♪』のキャラクターが描かれた特別仕様。これだけでも特別感がある。

コースターはランダムで提供される


さらに、コラボレーションシュークリーム1個購入につき1枚、「キラキラ！紙製コースター」(全5種)が付いてくる。こちらはランダムで提供されるが、ぜひ、コンプリートしたいかわいさ。

ビアードパパ史上最上級にかわいい「プリキュアシュー」は、人気アニメとのコラボということもあり、早くも大きな話題になっている。数量限定販売でなくなり次第終了となるので、ぜひ早めにチェックしよう。

