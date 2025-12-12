ビアードパパ史上最上級にかわいいの！『キミとアイドルプリキュア♪』とのコラボレーションシューが発売開始！
2025年12月1日から、ビアードパパ史上最上級にかわいいシュークリームが発売中。人気テレビアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』とコラボレーションしたシュークリームで、特別デザインのパッケージで登場した。
【写真】「キラキラ！紙製コースター」がおまけでもらえる
■ピンク×ハートで最上級にかわいい
店舗で手作りするシュークリームの専門店ビアードパパから、『キミとアイドルプリキュア♪』とコラボレーションした「プリキュアシュー」(420円)が登場。『キミとアイドルプリキュア♪』のイメージを表現した、とにかくかわいいシュークリームになっている。
サクサク食感のパイシュー生地の表面に、ピンク色のいちごチョコレートをコーティング。さらにハート型のマシュマロとカラフルなハートシュガーチップをトッピング。キュートな見た目になっているだけでなく、マシュマロやハートシュガーの食感がアクセントに。
シュー生地の中には、ミルキーで優しい甘さが広がるいちごミルククリームがたっぷり。甘すぎず、いちごの甘酸っぱさが感じられる、コーティングしたいちごチョコレートとのバランスも絶妙。
このコラボシュークリームが入った専用パッケージも『キミとアイドルプリキュア♪』のキャラクターが描かれた特別仕様。これだけでも特別感がある。
さらに、コラボレーションシュークリーム1個購入につき1枚、「キラキラ！紙製コースター」(全5種)が付いてくる。こちらはランダムで提供されるが、ぜひ、コンプリートしたいかわいさ。
ビアードパパ史上最上級にかわいい「プリキュアシュー」は、人気アニメとのコラボということもあり、早くも大きな話題になっている。数量限定販売でなくなり次第終了となるので、ぜひ早めにチェックしよう。
※一部店舗およびデリバリーでは販売価格が異なります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
