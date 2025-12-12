TBS NEWS DIG Powered by JNN

JR東日本によりますと、JR武蔵野線は南浦和と東浦和の間で起きた人身事故の影響で、府中本町と西船橋の間の上下線で運転を見合わせています。

運転再開は、午後3時50分ごろを見込んでいるということです。