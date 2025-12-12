ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】JR武蔵野線 府中本町と西船橋の間で運転見合わせ 人身… 【速報】JR武蔵野線 府中本町と西船橋の間で運転見合わせ 人身事故 【速報】JR武蔵野線 府中本町と西船橋の間で運転見合わせ 人身事故 2025年12月12日 15時2分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、JR武蔵野線は南浦和と東浦和の間で起きた人身事故の影響で、府中本町と西船橋の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は、午後3時50分ごろを見込んでいるということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 静岡, 墓, フローリング, 徳島, 長野, 慰霊祭, 神事, グループウェア, 大船