歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新し、生後2ヶ月が過ぎた双子の子育ての近況について綴りました。



中川さんは「わたしひとりの時間、二人で泣くからひとりで双子抱っこしてます」「だいぶ重たいけどギリギリ何とかできる！」と投稿。





自ら描いた双子を抱っこするイラストを添えて、「クッションを使って、両膝にそれぞれ（乗せると）泣き止むのです」と独自のあやし方を紹介しています。





双子を抱っこしている時の様子について、中川さんは「窓の外の青空とママを交互に見る双子 かわいいなぁ しあわせだなぁ」と喜びを噛み締めつつ、「ピンポンがくるとやばいですけど！」とコミカルに綴っています。





また、最近の双子の様子については「最近すごくニコニコ笑顔してくれます」と報告。「テレビ画面もよく見るから、歌詞付きのどうよう（童謡）を流してわたしも歌ってます」と、双子に歌を聴かせていることを明かしました。





中川さんはこれについて、「妊娠中は肺と横隔膜？を双子に押されて、声がかすれて出なくなってしまってたから、いま童謡を覚えたり歌うのがたのしいうれしいし リハビリになってる感じがする！」とコメント。 そして「みなさんのおうちで赤ちゃんによく歌ってたのはどんなうた？」とファンに呼びかけました。





