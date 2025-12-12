フジ・榎並大二郎アナ、育休中の“風貌”に騒然「山田孝之みたい」「めちゃくちゃワイルドに」
フジテレビの榎並大二郎アナウンサー（40）が12日、同局の酒主義久アナウンサー（38）のインスタグラムに登場。榎並アナは年内いっぱいの育休を発表しているが、その風貌に注目が集まっている。
【写真】雰囲気ガラリ…ワイルドさMAXの榎並アナ
酒主アナは「健康診断に来た榎並さん。育休中にすんごいワイルド」と書き出すと、榎並アナとの2ショット写真を掲載。榎並アナはたっぷりとあごひげをたくわえ笑顔を見せた。
見慣れない榎並アナの姿にSNS上では「山田孝之みたい」「誰かと思ったら榎並さん〜びっくりした」「めちゃくちゃワイルドになってるー」との反響が寄せられている。
榎並アナは、モデルの有村実樹と2016年2月に結婚を発表。9月には第2子が誕生し、年内いっぱい、育休を取得することも報告していた。
【写真】雰囲気ガラリ…ワイルドさMAXの榎並アナ
酒主アナは「健康診断に来た榎並さん。育休中にすんごいワイルド」と書き出すと、榎並アナとの2ショット写真を掲載。榎並アナはたっぷりとあごひげをたくわえ笑顔を見せた。
見慣れない榎並アナの姿にSNS上では「山田孝之みたい」「誰かと思ったら榎並さん〜びっくりした」「めちゃくちゃワイルドになってるー」との反響が寄せられている。
榎並アナは、モデルの有村実樹と2016年2月に結婚を発表。9月には第2子が誕生し、年内いっぱい、育休を取得することも報告していた。