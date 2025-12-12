高市総理は政治資金パーティーに関する大臣規範をめぐり、今後、在り方の検討を進める考えを明らかにしました。

立憲民主党 柴慎一 参院議員

「国民の疑念を招くような行動を、大規模な特に大規模な政治資金パーティーは現に慎むべきではないかと考えますが、総理の認識をお聞かせいただけますか」

高市総理

「大臣たちが安心して、しかし、国民の疑念を招かない、信頼を損ねないような規模で開ける、それは一体どういうものなのか。ちょっと議論してみようと。ついこの間、官房長官と私は話をしていました。ちょっと時間をください。今、結論は申し上げられないですが」

きょう、参議院・予算委員会に出席した高市総理は、自身が大臣を務めていたときに「大臣規範に“大規模パーティーの基準”が金額なのか人数なのか、書かれていないことが困った」と述べたうえで、「怖くて政治資金パーティーを企画できなかった」と振り返りました。

そのうえで、「大臣が国民の疑念を招かずに政治資金パーティーを開くにはどれくらいの規模なのか」について木原官房長官と議論したことを明かしたうえで、今後、在り方の検討を進める考えを示しました。