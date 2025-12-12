防衛装備移転３原則の運用指針が定める輸出可能な品目「５類型」の撤廃に向け、自民党がまとめた論点整理案が判明した。

同志国との連携を強化するために見直しが必要だと訴え、殺傷力が高い自衛隊法上の「武器」の輸出を検討課題に挙げた。「厳格審査」などの歯止め策を整備する方針も示した。

自民は１２日午前、安全保障調査会の幹部会合で論点整理案を議論した。日本維新の会は同日午後に提言をまとめる予定で、１５日にも与党協議を始める。

現行の指針は、輸出可能な完成品を「救難、輸送、警戒、監視、掃海」の５類型に限っている。自民、維新の連立政権合意書に撤廃方針が明記されており、政府・与党は来年春にも撤廃する方向だ。

論点整理案では、見直しの必要性として、有事の際に戦い続ける「継戦能力」や防衛産業基盤の強化も挙げた。また、「どの範囲の装備品を移転可能とするか」を課題に挙げ、「武器」を例示した。防衛装備品の中でも特に人の殺傷や物の破壊を目的とする武器は、輸出が厳しく制限され、５類型は原則これに当たらない。全面解禁すれば戦車や護衛艦、ミサイルといった殺傷力が高い兵器をそのまま輸出できるようになる。

「移転先をどのように整理するか」も論点に掲げ、ウクライナ支援を念頭に「現に戦闘が行われている国」や「被侵略国」への輸出を議論する考えを示した。現行の５類型は、「安全保障面での協力関係がある国」を輸出先としている。

国際的な紛争を助長するリスクもあるため、論点整理案では、装備品の分類に応じて厳格審査や適正管理に関する手続きを整備する考えを示した。平和国家の基本理念との整合性など、国民への「丁寧かつ分かりやすい説明」のあり方も議論する。