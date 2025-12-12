Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月12日は、快適な装着感とクリアな音質が楽しめるApple（アップル）の「AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載モデル）」がお得に登場しています。

価格の高さでノイキャン機能付き「AirPods 4」の購入を迷っていた人は、過去最安の今がチャンスですよ。

■この記事で紹介している商品

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 23,798円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

音楽や作業に没入するならこれ。Appleの「AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載モデル）」が過去最安！

Apple（アップル）の「AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載モデル）」が20％オフと過去最安で登場。

AirPodsシリーズの標準モデルで初めてノイキャン機能を搭載。周囲の騒音を効果的に低減し、音楽への没入感を高めてくれますよ。

ノイキャンに加えて外部音取り込みモードもあり、電車やバスのアナウンスや周囲の会話を聞きながら音楽を楽しめます。

環境に応じてノイキャンと外部音取り込みモードを自動で調整するアダプティブオーディオ機能も秀逸。静かな場所から騒がしい場所への移動でもシームレスに切り替え。音楽や作業に集中できますよ。

処理能力の高いH2チップを採用。クリアな通話や臨場感あふれるサウンドが楽しめます

インナーイヤー型なので閉塞感や圧迫感が少なく、長時間の使用でも疲れにくいのがポイント。

高性能なH2チップを搭載し、迫力のある低音とクリアな高音をバランスよく再生。高度なアルゴリズムによって、周囲のバックグラウンドノイズを効果的に抑制。通話の際は相手にクリアな声を届けます。

耳の形や装着状態に合わせて音質をリアルタイムで自動調整してくれるアダプティブイコライゼーション機能も便利。違う人が使っても一貫した音楽体験が得られますよ。

音源が前後、左右、上下のあらゆる方向から聞こえてくる立体的なサウンドも魅力的。映画館やコンサートホールにいるかのような臨場感を味わえます。

最大30時間使えるロングバッテリーを搭載。優れた防水・防じん性能でアウトドアや着用もOKです！

フル充電の状態で最大5時間の音楽再生が可能。充電ケースとの併用で合計最大30時間も使えるのは有難いですね。

急速充電にも対応し、たった5分間の充電で約1時間も音楽が聴けますよ。通勤や通学の移動前に充電切れに気づいても安心です。

IP54等級の防水・防じん性能を備えており、ジムでのトレーニングやランニング中の装着も問題ありません。

万が一紛失しても、「探す」アプリから位置情報を確認できるのもGOOD。本体ケースから音を鳴らせるので簡単に見つかりますよ。

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 23,798円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Appleのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年12月12日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp