1児の母・高垣麗子、おでん出汁活用術公開「参考になる」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/12/12】モデルの高垣麗子が12月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。おでんの出汁を使った煮物を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】1児の46歳ママモデル「参考になる」おでん出汁活用術
高垣は「おでんの余った出汁でひじき煮」と綴り、キッチンで調理中のひじき煮を公開。油揚げと人参が入った彩りの良いひじき煮は「少し塩分強そうなので＋味醂」と味付けの工夫も紹介している。
この投稿に、ファンからは「出汁の使い方が参考になる」「優しい味が伝わってくる」「料理上手すぎる」「真似して作ってみたい」「食べてみたい」「美味しそう」「エコで素晴らしい」といったコメントが寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】1児の46歳ママモデル「参考になる」おでん出汁活用術
◆高垣麗子、おでんの出汁で作ったひじき煮を披露
高垣は「おでんの余った出汁でひじき煮」と綴り、キッチンで調理中のひじき煮を公開。油揚げと人参が入った彩りの良いひじき煮は「少し塩分強そうなので＋味醂」と味付けの工夫も紹介している。
◆高垣麗子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「出汁の使い方が参考になる」「優しい味が伝わってくる」「料理上手すぎる」「真似して作ってみたい」「食べてみたい」「美味しそう」「エコで素晴らしい」といったコメントが寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】