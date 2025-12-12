すしらーめん りく、母とのLINE公開 送られてきた祖母の写真に「可愛らしい」「ほっこり」の声
【モデルプレス＝2025/12/12】YouTuberのすしらーめん りくが12月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。母とのLINEのやりとりを公開した。
【写真】登録者1000万人超えイケメンYouTuber「可愛らしい」祖母の写真
すしらーめんは「母さん（おばあちゃん）とても喜んでくれて嬉しい 来年こそ旅行行きたいな！」とつづり、母とやりとりしているLINEのトーク画面の写真を投稿。そこには、雑誌を広げて持つ祖母の写真とともに「読んで母さん泣いちゃったよー」「いつも母さん孝行ありがとう」と祖母の反応や感謝の言葉が添えられていた。
この投稿に、ファンからは「感動する」「素敵なおばあちゃん孝行」「ほっこり」「素晴らしいファミリー」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
