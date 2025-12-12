「今日好き」早坂ゆう、ビッグパーカーから美脚スラリ「スタイル神」「センス良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうが12月11日、自身のInstagramを更新。ビッグパーカーのコーディネートを披露した。
【写真】「今日好き」19歳美女「スタイル神」ビッグパーカーから美脚スラリ
早坂は、白いキャリーバッグを手にグレーのビッグパーカーのフードをかぶり、靴もグレーで揃えたコーディネートを披露。パーカーからスラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「グレーコーデ似合ってる」「すごく可愛い」「ビジュ最高」「スタイル神」「センス良すぎ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。雑誌「Popteen」レギュラーモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
