フリーアナウンサー・神田愛花『結局、ハワイなのよ！』

礎となる場所

私が初めてハワイに行ったのは、約35年前、小学校４年生の春休みだ。母が大のハワイ好きで独身の頃から通っていたのだが、結婚後に３人の子どもを出産。兄が13歳、私が10歳、弟が３歳になった時、初めて家族でハワイのワイキキに行った。この旅行が、その後100回近く海外へ行き、海外旅行が趣味だと言う今の私を創り上げた、１回目の海外旅行だった。

以降、私が社会人になるまでの13年間はほぼ毎年、ハワイに年４回行った。母曰く、「春夏秋冬のハワイを感じたいから」とのこと。ハワイなんてずっと夏でしょ！ と思う方がほとんどだろうが、何年も行っていると、湿度や気温の微妙な変化を感じ取れるようになり、子どもながらにハワイにも季節の移り変わりがあることを知った。

ただ、あくまでも当時は連れて行かれる身。勝手に旅行の予定が入り、何も考えずに飛行機に乗り、当たり前のようにワイキキの海に浮かんでいた。やることといえば、ハナウマ湾でのシュノーケリングや、ダイヤモンドヘッドに登ることくらい。今思うと生意気だが、高校を卒業する頃には、ハワイはなんの刺激もない旅先という認識になっていた。

大学入学後は、アルバイト代を貯めて自らアジアやヨーロッパに行くようになった。そして、社会人最初の夏休みでついにアメリカ本土へ。ニューヨークだ。初めてタイムズスクエアの真ん中に立った時、身体に電流が走った。なぜか周囲から音が消え、人々の動きがスローモーションに見えたかと思うと、ビタンッ！ と音を立ててお互いのパズルがハマったかのように、自分の感性とニューヨークの街がマッチングしたのだ。

それまで、日本以外で自分の礎となる場所はハワイだと思っていた。ずっと縁があったし、刺激はなくとも楽しかったからだ。でも違った、ニューヨークだった。

観光客を邪魔そうに避けながら闊歩するビジネスマン。遠い目で信号機を見るニューヨーカー。電飾の明かりで常に明るい地面。高層ビルに反響し続けるサイレンの音。ニューヨークのすべての要素が液体になり、私の血に溶け込んでドクドクと吸収され、エネルギーになっていく感じがした。

この刺激を知ってしまった私は、ハワイをニューヨークと比較し始めた。どうして何人もレジに並んでいるのに店員さんはお喋りしているの!? どうして新作のお洋服の品揃えがこんなに悪いの!? なんでそんなに歩くスピードがゆっくりなの!? 同じアメリカ合衆国なのにハワイは全部不足してる！ と。

今思うと、ＮＨＫに入局し、一日でも早く先輩方に追いつかなきゃと焦っていた時期と重なっている。休む時間があったら仕事！ 先輩方の一挙手一投足を見逃すな！ そんな自分が置かれた環境とハワイがあまりに違うから、拒絶したのだろう。そしてハワイには行かなくなってしまった。

変わらないハワイと変わった自分

だが32歳でＮＨＫを退局し、フリーアナウンサーとしてお仕事を沢山頂けるようになった37歳頃から、またハワイが好きになり始めた。

現在45歳。ハワイはニューヨークと同じくらい、私の中で大切な存在になっている。どんなことも、「これがハワイなんだよなぁ」と微笑ましく、笑えてくるのだ。

母も75歳になった。旅先で何かあったら心配なお年頃だが、それでもハワイだけは今でも一人で行っている。

先日も母が数日先にハワイに行き、私が週末を利用して１泊３日で合流した。短い時間ではあるけれど、昔から変わらないハワイの景色と柔らかい風の中、50年分の母のハワイでの思い出話を聞く。そんなことを年２回している。

母と私のハワイでの過ごし方は変化した。一方で、人も時の流れもゆっくりだからこそ変わらないハワイ。

ハワイ好きの人はよく、「結局、ハワイなのよ！」と言う。本当にその通りで、私も見事にハワイに帰ってきた。私にとって次にハワイが違う場になるとしたら……それは母が他界した時だろう。その時のハワイは、私に何を感じさせ、どんな旅先になっているのだろうか。一人で日本に帰る飛行機の中で、そんなことを考えた。

かんだ・あいか／1980年、神奈川県出身。学習院大学理学部数学科を卒業後、2003年、NHKにアナウンサーとして入局。2012年にNHKを退職し、フリーアナウンサーに。以降、バラエティ番組を中心に活躍し、現在、昼の帯番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にメインMCとしてレギュラー出演中

『FRIDAY』2025年12月19日・26日合併号より

イラスト・文：神田愛花