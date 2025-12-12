福留光帆、中条あやみを「殴ってやろうと思いました、かわいすぎて」オーラがレベチ

タレントの福留光帆（22歳）が、12月11日に放送されたトーク番組「見取り図じゃん」（テレビ朝日系）に出演。中条あやみのかわいらしさに「なんか殴ってやろうと思いました、かわいすぎて」と語った。



人気企画「小声の女子会」が行われ、福留光帆が「本物の俳優さんと女優さんは、オジさんの芸人さんたちと違ってオーラがレベチやな」と思ったと話し、先日、中条あやみに会ったと話す。



福留は「この間、ひっくり返りました。中条あやみさんがかわいすぎて。顔があまりにもちっさすぎて。『本当にかわいすぎて、顔が見られないです』って言ったら、（中条が）『チラッ』と言って私の顔を覗きこんでくれて。なんか殴ってやろうと思いました、かわいすぎて」と語った。