＜1枚2役＞で助かる！【studio CLIP】40・50代におすすめ♡「リバーシブルアウター」

毎日同じアウターを着ていて、マンネリ気味……。気分を一新するなら、1枚で2役こなしてくれるリバーシブルのアイテムを取り入れてみて。そこでおすすめしたいのが、【studio CLIP（スタディオクリップ）】から登場したリバーシブルのブルゾン。キルティングとボアの2WAY仕様で、気分に合わせた着回しが楽しめます。ミドル世代に似合うシンプルなデザインなので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

冬ムード満点！ ボア × キルティングの2WAY仕様

【studio CLIP】「リバーシブルキルトブルゾン」\5,992（税込・セール価格）

ふんわりとした手触りの良さそうなボアと、カジュアルなキルティングの2WAYで着られるブルゾン。スタッフのmiyuさんによると「身頃だけボアなので着膨れしすぎない」とのことで、すっきり見えるのが嬉しいポイント。シンプルなノーカラーで幅広いコーデに馴染みやすく、1枚あれば冬コーデでヘビロテできるかも。ニュアンス感のあるカーキのほか、オフホワイト・スモーク・モカの全4色展開。

柄パンツとも合わせやすいシンプルなデザイン

こちらは色違いのオフホワイトを着用したコーデ。単色のブルゾンなので、柄物のパンツとも好相性。さり気なくフリルのインナーを仕込むことで、女性らしい顔まわりを演出。差し色としてトレンドカラーであるレッドの小物を取り入れると、グンとシャレた印象に。

