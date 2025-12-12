松村沙友理、「仕事の人と付き合うんや」と思われるのがイヤだった

タレントの松村沙友理（33歳）が、12月11日に放送されたトーク番組「見取り図じゃん」（テレビ朝日系）に出演。「仕事の人と付き合うんや」と思われるのが嫌で、「いつ出会ったん？」というような人と急に交際したいと語った。



人気企画「小声の女子会」が行われ、松村沙友理が「私って誰と付き合ったら好感度高いんですか？」と質問する。福留光帆が以前、レインボー・ジャンボたかおと噂になっていたことから名前を上げると、見取り図・リリーは「本当にジャンボが1番好感度下がらないかもしれない」とコメント。



松村は「私ちょっと思ったんですけど、共演してた人と付き合うのは嫌じゃないですか？ ってちょっと思っちゃって。『仕事の人と付き合うんや』って思われるのが嫌で」と話し、「いつ出会ったん？」というような人と急に交際したいと語った。



なお、松村は12月3日に、一般男性と電撃結婚＆妊娠を発表している。