ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¢40ºÐ¤Ç¡ÈµÞ¤ÊÈþ¿Í²½¡É¤¬ÏÃÂê¡¡µÕÅ¾ÈþÍÆ¤ÎÁ´ËÆ¤ò¸ø³«
¡ØÃÙºé¤ È©´ÉÍý¥ª¥¿¥¯ ÈþÍÆ¤ËÁ´¤Ö¤ê¡Ù·ÇºÜ¥«¥Ã¥È
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¤¬¡¢µÕÅ¾ÈþÍÆ¤ÎÈë·í¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼ÂÍÑ½ñ¡ØÃÙºé¤ È©´ÉÍý¥ª¥¿¥¯ ÈþÍÆ¤ËÁ´¤Ö¤ê¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯£²·î£²Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÂô¤¢¤«¤Í¡ØÃÙºé¤ È©´ÉÍý¥ª¥¿¥¯ ÈþÍÆ¤ËÁ´¤Ö¤ê¡Ù·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¡õ½ñ±Æ
»°»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡ÙÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¿Ë»¤ÊÂçÂô¤¬¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¡¢¸½¼ÂÅª¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ëÈþÍÆË¡¤¬¾Ü½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎÂçÂô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÄ«¡¢´é¤òÀö¤¦¤Î¤âÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¡ÈÊüÃÖÈ©¡É¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢36ºÐ¤«¤é°ìÇ°È¯µ¯¤·ÈþÍÆ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¡£ÂçÂô¤Ï¡Ö¡Ø»ä¤Ï¤¤ì¤¤Çä¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ù¤È¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¼ö¤¤¤òÈþÍÆ¤¬²ò¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÎÈþÍÆ¤Ï¡È¿¤ÓÂå¡É¤¬Çä¤ê¡ª¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤â¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Î20Ê¬¡×¤òºÇ¹â¤ÎÈþÍÆ»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ËþºÜ¤Î¡Ö¤ªÉ÷Ï¤ÈþÍÆ¡×¡£ÂçÂô¤Ï¡¢¡ÖÈþÍÆ¥ª¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿»ä¤â¡Ø¤ªÉ÷Ï¤ÈþÍÆ¡Ù¤À¤±¤Ï¥µ¥Ü¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈþÈ©¤Å¤¯¤ê¤ÎÅ¯³Ø¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÂô¤Ï¡Ö³°Â¦1³ä¡¦ÆâÂ¦9³ä¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¼¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Ã±¤ËÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿å¤ò°û¤ó¤Ç´À¤ò¤«¤¯¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡×¤ÎÊý¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÊÝ¼¾¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥³¥È¥ó½á¤¦¡ÖÆý±Õ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×ÊÝ¼¾¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æý±Õ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢²½¾Ñ¿å¤ä¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò¶´¤ß¡¢ºÇ¸å¤ËÆý±Õ¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¡£
ÈþÍÆ¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂ³¤±¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢°Õ»×¤è¤ê»ÅÁÈ¤ß¡ª¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¦¤È¥µ¥Ü¤ë¡×ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¡Ö½Ð¤·¤Ã¤Ñ±¿ÍÑ¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÈ©¤â¡¢¿°¤â²áÊÝ¸î¤ÇOK¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò3ËÜ¾ïÈ÷¤·¤¿¤ê¡¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¤òËä¤á¹þ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤â¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¥á¥¤¥¯Ç®¤¬ºÆÇ³¤·¡¢¼ã¤¤º¢¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¼ÃÏ¤Ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤ò»Å¹þ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿µ»¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£