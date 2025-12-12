第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で悲願の初優勝を目指す国学院大が１２日、東京・渋谷区の渋谷キャンパスで壮行会を行い、昼休みに集まった多くの学生、教職員を前に前田康弘監督（４７）、上原琉翔主将（４年）らが３週間後に迫った大一番に向けて決意を示した。

その後、上原、青木瑠郁（るい、４年）、高山豪起（４年）、野中恒亨（ひろみち、３年）、辻原輝（ひかる、３年）の主力５選手が会見を行い、希望する出場区間や決意などを表明した。上原、青木、高山の最上級生はそろって希望区間について責任感を持って「２区」と明かした。「ジョーカー（切り札）は５人もいます」と前田監督が誇る「５本柱」の主なコメントは以下の通り。

上原琉翔（４年）「２区を希望しています。キャプテンとしてトップでタスキを渡したいです」

青木瑠郁（４年）「希望区間は２区です。箱根駅伝は１年に１区、２年に３区、３年に４区を走っているので、２区を走れば（５区以外の）往路をコンプリートできます。この１年、箱根駅伝にフォーカスしてきたので、１年前よりスタミナがついています」

高山豪起（４年）「今年２月に別府大分マラソンを走って、自信がつきました（マラソン日本人学生歴代８位＝当時、現９位＝の２時間８分５０秒で走破）。希望区間は２区です。２区を走った選手が国学院大のエースということになります」

野中恒亨（３年）「最近、ＳＮＳで『日本人留学生』と言われています。自分の強みを生かせるのは、１区、３区、７区と思います。５区以外なら、どこでも来い、という感じです」

辻原輝（３年）「皆さん、ご存じと思いますが、希望区間は地元（神奈川・二宮町）を走る４区です。僕はメンタルで走るタイプなので４区ならさらにモチベーションが上がります。（会見に同席した前田監督が「（前回と同じ）７区でもいいじゃん」と突っ込みを入れると）やっぱり、各校の主力選手が走る４区の方がやる気が出ます！」

国学院大は今季、学生３大駅伝初戦の出雲駅伝（１０月１３日）で快勝。３大駅伝では昨季から今季の全日本大学駅伝（１１月２日）まで直近の５戦で３勝。国学院大は勝ち方を知り始めている。「箱根駅伝だけは勝っていません。その１点だけを見据えて、この１年、やってきました。ハーフマラソンの上位１０人の平均タイムは全チームでＮＯ１です。堂々と臨みます」と前田監督は、謙虚、かつ、意欲をにじませて話した。いよいよ、悲願達成の時は近づきつつある。