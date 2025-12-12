永原和可那の特設レッスン公開！わたしのお教室「manatea」

わたしのお教室が運営する学びのプラットフォーム「manatea（マナティー）」にて、バドミントン元世界女王・永原和可那さんの特設レッスンページが2025年12月1日より公開されています。

「ナガマツペア」として世界選手権2連覇を達成し、東京・パリ五輪にも出場したトップアスリートに、チャットを通じて直接悩みや質問を相談できる貴重な機会が登場。

わたしのお教室「manatea」特設レッスンページ

公開日：2025年12月1日

講師：永原 和可那（元バドミントン日本代表）

掲載プラットフォーム：manatea（マナティー）

永原和可那さんは、松本麻佑選手との「ナガマツペア」で攻撃的なプレースタイルを武器に世界バドミントン選手権で2連覇を達成し、世界ランキング1位にも輝いた実績を持つ元日本代表選手です。

今回開設された特設ページでは、長年の競技生活で培った豊富な経験をもとに、技術的なアドバイスからメンタル面、進路相談に至るまで、幅広い悩みに答えるレッスンを提供。

小中高生の選手はもちろん、保護者や指導者、さらにはセカンドキャリアに悩む現役選手まで、誰でも気軽に相談できる環境が整えられています。

元世界チャンピオンになんでも相談室！

レッスン形式はチャット相談となっており、場所や時間を選ばずにコミュニケーションが可能。

ショットや戦術といった技術的な質問に加え、ダブルスの人間関係、試合前の緊張やスランプへの対処法など、元トップアスリートだからこそ答えられる実践的なアドバイスを受けられます。

コースは、手軽に相談できる「体験キャンペーン（チャット5回）」と、将来の不安や人生全体の相談など深い内容にも対応する「じっくりコース（チャット10回）」を用意。

世界の頂点を極めた永原さんの知見に触れ、スキル向上や課題解決のヒントを得られる特別な学びの場です。

憧れのアスリートと繋がり、自分自身の成長や新たな気づきを得られるサービス。

株式会社わたしのお教室「manatea」の紹介でした。

