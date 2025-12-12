幾田りら、ZICOとの日韓コラボ曲「DUET」配信決定 SNSでは“招待状”巡る話題も
幾田りらが、韓国のヒップホップアーティスト・ZICOとのコラボレーション楽曲「DUET」を、19日に配信リリースすることが決定した。
【写真】幾田りらが公開したZICOからの“招待状”
ZICOは韓国のヒップホップシーンを代表するアーティストで、今回が幾田との初コラボレーション。『NHK紅白歌合戦』への出場も発表されている幾田と、韓国の国民的アーティストZICOという日韓のトップアーティスト同士による共演に注目が集まっている。
「DUET」は、ZICOがSNS上で「楽曲を一緒に歌うパートナーを探している」と投稿したことを発端に始動。LE SSERAFIM、BOYNEXTDOORのSungho、BE’O、Um Ji-yoon、ENHYPEN、Lee Eun-ji、izna、Han Roroらが“招待状”を掲げた写真を相次いで投稿し、コラボ相手への関心が高まっていた。
そして12日、幾田が“招待状”を手にした写真を自身のSNSに投稿し、ZICOも両者のコラボとリリース日を発表。楽曲制作映像では、明るく軽快なメロディーの一部も先行公開されており、J-POPと韓国ヒップホップが交差する新たな音楽の形に期待が高まる。
幾田は、10日に2ndアルバム『Laugh』を配信リリースし、紅白出演も控える中での大型コラボ発表。さらに来年には全国ツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』も予定されており、来年5月には韓国・ソウルでの公演も決定している。
