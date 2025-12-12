43歳・加藤あい、美の秘訣を明かす 食事＆睡眠＆運動の「3つのことを大切にしています」
俳優の加藤あい（43）が12日、都内で行われたドイツのプレミアム・サプリメントブランド『Orthomol』が新発売するビューティードリンク『Orthomol Beauty』のローンチイベントに登壇した。
【全身ショット】圧巻スタイル！ホワイトコーデで登場した加藤あい
加藤は、ホワイトのセットアップで登場。同製品のアンバサダーに就任し、キービジュアルも解禁となった。「Orthomolのサプリの長年の愛用者です。自宅にストックがないと不安になるほど大好き。（アンバサダー就任は）率直にとてもうれしかったです」と笑顔を見せた。
3児の母で子育てに奮闘中。同製品をクリスマスプレゼントで贈るなら、という質問に加藤は「自分のことは後回しになってしまうぐらい忙しいママたちに『お疲れ様』の気持ちを込めて贈りたいなと思います」とママたちを労っていた。
この日、43歳の誕生日を迎えた加藤。変わらない美しさの秘訣を問われると「食事。きちんと食べること。しっかり寝ること。運動も好きなので、よく体を動かして運動をすること。運動は、もともと泳ぐのが好きだったんですけど、なるべく泳げる時はたくさん動く。簡単な自重トレーニングもしています。3つのことを大切にしています」と基本的なことの大切さを説いていた。
イベントでは加藤の誕生日のサプライズも。花束が贈られると「ありがとうございます！」と喜んでいた。「いろんな経験をして、今しかできないことを重ねて、1つずつ年を重ねていけたらいいなと思います」と抱負を語っていた。
きょう12日から先行販売され、22日から本販売される。
