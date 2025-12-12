福田彩乃、第2子出産「産前も産後も、一筋縄ではいかない」
タレントの福田彩乃（37）が12日、自身のインスタグラムを更新。第2子を出産した。
【動画】生まれたてのベビーを公開！第2子出産を報告した福田彩乃
福田は、動画を添えて「ご報告。私ごとですが、先日無事に第二子を出産しました。母子共に元気に過ごせています。今回の出産ではなんとか骨折はまぬがれましたが笑。やはり産前も産後も、一筋縄ではいかないということをしみじみ実感しました」と記した。
その上で「退院して、早速3歳と0歳の2人育児がスタート。もうすぐ10歳になる長女(ウィル)も張り切って見張り番をしてくれています。1日があっという間で、毎日ドタバタですがマイペースに育児も楽しんでいきたいと思います」と呼びかけている。
福田は、1988年9月18日生まれ、愛知県出身。吉高由里子、綾瀬はるか、ローラ、YOUら多彩なレパートリーのモノマネでブレイク。12年10月、ドラマ『結婚しない』で、本格的に女優デビュー。プライベートでは、2020年4月、一般男性と結婚したことを発表。22年4月に第1子出産を報告。今年7月に第2子妊娠を発表。また、今年4月には3月31日をもって約16年在籍したアミューズを退社したことを公表した。
