お笑い芸人のあかつ（44）が11日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・15）に出演。自身の相撲道場について明かした。

今回は「芸能人 本物の好きピは誰だ？」と題して、スタジオに登場した芸能人の本物の恋人や妻を「timelesz」の菊池風磨やお笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍、女優の齊藤京子らが当てる新企画を放送した。

「あかつ好きピは誰？」と出題され、結婚15年であかつの個人事務所の代表も務めているという妻を当てることになり、あかつは妻の好きなところについて「自分のやりたいことにとことん付き合ってくれる」と発表。

あかつは現在自身の地元・福島県いわき市で相撲道場を開いているといい、道場開設前当時は市内に土俵がなく4カ月かけて妻と共に土俵を作ったという。これに対し、自身は「今、土の土俵で相撲道場の子供たちが稽古やらせてもらっている。生徒たちは相撲をみんな必死にやってくれて(生徒の中には)福島県チャンピオンとか」と明かした。

さらに、菊池から「あかつさんって相撲やっていたんでしたっけ？」と尋ねられると、あかつは「相撲やったことないです。相撲のモノマネで…」と即答。「最初(道場を)始めますって告知を流したときにあった問い合わせは“これはモノマネを教えてくれる教室ですか？”って。ではなくてもうガチンコの相撲教室ですって何回も説明しました、相撲のモノマネ一切教えていませんから」「(生徒に自身の相撲モノマネを披露するのは)お楽しみ会のときに1回だけ…」と明かした。