£Ð£Õ£Ò£Å-£Ê½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¡Ç¯ÆâºÇ½ª¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬£±£²¡¦£±£´¸å³Ú±à¤Ç³«ºÅ¡¡Ìµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Øµ×Îá°¦¡Öµ×Îá°¦¤È¤¤¤¦¥ì¥¹¥é¡¼¤Îº£¸å¤òÅÒ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¡×
¡¡£Ð£Õ£Ò£Å¡Ý£Ê½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÇ¯ÆâºÇ½ª¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ø£Ð£Õ£Ò£Å¡Ý£Ê¡¡£Ã£Ì£É£Í£Á£Ø¡¡£²£°£²£µ¡Ù¤¬¡¢£±£´Æü¤ËÀ»ÃÏ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï£Ð£Õ£Ò£Å¡Ý£ÊÇ§ÄêÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡££Ã£Ï£Ì£Ï£Ò¡Ç£Ó½êÂ°¤Î²¦¼Ô¡¦£Ó£Á£Ë£É¤Ë£·Ç¯ÌÜ¤Î£Ð£Õ£Ò£Å¡Ý£Ê½êÂ°¤Îµ×Îá°¦¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡Ä©Àï¼Ô¤Îµ×Îá°¦¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼£·Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Î¥á¥¤¥ó¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ØÃ¯¤«¤È¡Ù¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Î°Ù¤Ë¡ÙÀï¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤Î»ä¤Ë¤ÏÌµº¹ÊÌµé¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µ×Îá°¦¤È¤¤¤¦¥ì¥¹¥é¡¼¤Îº£¸å¤ò·ü¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ê²¦¼Ô¡Ë£Ó£Á£Ë£É¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£»ä¤Î³Ð¸ç¡¢¸å³Ú±à¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÄÂÎºÇ¹âÊö¤Î¥¿¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇ§Äê½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡×¤ÏÉÔÆ°¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëÃæ¿¹²Ú»Ò¤È¡¢ÌÁÍ§¡¦¾®ÎÓ¹áË¨¤Î²¦¼Ô¡Ö¾®ÎÓÁÈ¡×¤ËÂç¶õ¤Á¤¨¤È¡¢ÍèÇ¯£±·î¤Ë°úÂà¤ò¹µ¤¨¤ë¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦À¤Íå¤ê¤µ¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¾®ÎÓÁÈ¡×¤È¤·¤Æ£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤òÁ°¤ËÃæ¿¹¤Ï¡ÖÍèÇ¯£±·î¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢À¤Íå¤È¤ÏºÇ¸å¤ÎÆ®¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·À¤Íå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æ®¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤¡£
¡¡Ä©Àï¼Ô¤ÎÂç¶õ¤Ï¡Ö¾®ÎÓÁÈ¤Î¤ªÆó¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥¿¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤ÎÎò¤ÏÀõ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç·ù¤¤¤«¤éÂç¹¥¤¤Ë¡¢Å¨¤«¤éÌ£Êý¤ËÊÑ¤ï¤ë°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿å«¤ò¤ß¤»¤¿¤¤¡£¡Ø£Ð£Õ£Ò£Å¡Ý£Ê¤ò»ä¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤ËÉ½¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¤Íå¤µ¤ó¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¬º£ÅÙ¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°úÂà¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥Ù¥ë¥È¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÂ£¤êÊª¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È²¦¼Ô¤Ø¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£