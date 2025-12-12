そろそろパパさんがお仕事を終えて帰って来るので、ワンコと一緒にお迎えに行ったら…？愛を感じる光景が、多くの人の心を温めてくれています。

【動画：会社帰りのパパのお迎えに来た犬→見つけた瞬間、嬉しそうに駆け寄って…尊すぎる『お仕事おつかれさま』】

パパのお迎えに来たワンコ

Instagramアカウント「futa_bichonfrise」に投稿されたのは、ビションフリーゼの「ふう太」くんが夜のお散歩がてら、仕事帰りのパパさんをお迎えに行った時の様子です。パパさんがふう太くんの姿を見つけて近づいて来ると、ふう太くんは嬉しそうに駆け寄ったそう。

そしてパパさんが手を伸ばしてあごを撫でてあげると、その手に飛びついて「おかえり～っ」と熱烈歓迎したとか！喜びを爆発させる無邪気な姿が、たまらなく可愛いです。

愛情たっぷりの熱烈歓迎！

その後も、ふう太くんは「今日もお疲れ様」とねぎらうようにパパさんの手をペロペロと舐めたり、「会いたかったよ～」と訴えるように手や足にじゃれついたり…。しっぽをブンブン振りながら、全力で「おかえりなさい」を伝え続けてくれたそう。

その愛を感じる熱烈歓迎は、見ているこちらまで幸せな気持ちにしてくれます。きっとパパさんもふう太くんに癒されて、1日の疲れが吹き飛んでしまったことでしょう。

そしてパパさんがお家に帰ろうと歩き出すと、すかさず隣に並ぶふう太くん。お家に着くまでパパさんと一緒にお散歩を楽しめることがよほど嬉しいのか、ルンルンと軽やかな足取りで歩いていたとのこと。幸せあふれる光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

1年後も変わらないお迎えの様子

ご紹介したパパさんのお迎えシーンが撮影された時は、まだ生後7ヶ月の子犬だったふう太くん。約1年後にもパパさんのお迎えに行った時の様子が投稿されているのですが、ふう太くんは体が大きくなったこと以外は何も変わっておらず、子犬の頃と同じように飛びついたりじゃれついたりして歓迎してくれたといいます。

その様子を見守っていたママさんは、「喜び方は同じだけど、迫力が増したね」とほっこりしたそう。大きくなっても甘えん坊で、家族が大好きなふう太くん。これからも全力で愛を伝え続けて、ご家族を笑顔にしてくれることでしょう。

写真・動画提供：Instagramアカウント「futa_bichonfrise」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。