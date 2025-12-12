加藤あい、過去に極端な炭水化物抜きダイエット 食生活が激変「今ではお米をしっかり食べる」
俳優の加藤あい（43）が12日、都内で行われたドイツのプレミアム・サプリメントブランド『Orthomol』が新発売するビューティードリンク『Orthomol Beauty』のローンチイベントに登壇した。
【全身ショット】圧巻スタイル！ホワイトコーデで登場した加藤あい
加藤は、ホワイトのセットアップで登場。同製品のアンバサダーに就任し、キービジュアルも解禁となった。「Orthomolのサプリの長年の愛用者で。自宅にストックがないと不安になるほど大好き。（アンバサダー就任は）率直にとてもうれしかったです」と笑顔を見せた。
3児の母で子育てに奮闘中。同製品をクリスマスプレゼントで贈るなら、という質問に加藤は「自分のことは後回しになってしまうぐらい忙しいママたちに『お疲れ様』の気持ちを込めて贈りたいなと思います」とママたちを労っていた。
イベントでは食事で気を使っていることをトーク。「食べるもので体ができあがる部分が大きい。食事はとても大切にしていて。例えば、今まで炭水化物を極端に控える時もあったんですけど、今ではお米を午前中からお昼にかけてしっかり食べてバランスのいい食事を心掛けている。例えば、お肉とお魚も、お肉がどうしても食べたい時以外はなるべくお魚を選ぶ。酵素もなるべく摂る意識をしていて。お家に醤油麹、塩麹を常にストックしている」と明かす。最後は「できるだけおいしく健康的な食生活を送っていけたらいいなと心掛けています」と語っていた。
また、この日は加藤の誕生日。花束が贈られると「ありがとうございます！」と喜んでいた。「いろんな経験をして、今しかできないことを重ねて、1つずつ年を重ねていけたらいいなと思います」と抱負を語っていた。
きょう12日から先行販売され、22日から本販売される。
