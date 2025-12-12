『空気階段の大踊り場』2年ぶりイベントが配信 岡野陽一とのユニットコントや「こどおじゴッドタレント」開催
お笑いコンビ・空気階段がパーソナリティーを務めるTBSラジオ『空気階段の踊り場』（毎週月曜 深0：00）の番組イベント『空気階段の大踊り場』が、きょう12日にLINE CUBE SHIBUYAで開催される。会場チケットは完売したが、配信チケットが発売中（アーカイブ期間：12月28日午後11時59分）。
【写真】太もも全開！沢城みゆき爆笑…不二子ちゃん姿の水川かたまり
2年ぶりとなる『大踊り場』は、今回もおなじみ岡野陽一がゲスト出演。3人によるこの日限りのユニットコントが披露される。イベントの目玉となるのは「こどおじゴッドタレント」で、書類審査を勝ち抜いた孤独なおじさんたちが、とっておきの特技を見せつける。
なお、会場で販売されるイベントグッズの「こどおじパーカー」と「こどおじサンダル」は、あす13日正午からネット通販も開始する。
10日には、番組の名物コーナーを書籍化した『孤独なおじさん、いざゆかん』も発売。厳選した88通のメールや空気階段×岡野陽一の鼎談が掲載され、表紙イラストは和田ラヂヲ氏が担当した。
