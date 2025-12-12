タレントの福田彩乃が１２日、インスタグラムを更新し、第２子出産を報告した。

「ご報告」と題し、「私ごとですが、先日無事に第二子を出産しました。母子共に元気に過ごせています」と発表。

「今回の出産ではなんとか骨折はまぬがれましたが笑 やはり産前も産後も、一筋縄ではいかないということをしみじみ実感しました」とつづった。

「退院して、早速３歳と０歳の２人育児がスタート。もうすぐ１０歳になる長女（ウィル）も張り切って見張り番をしてくれています」とお兄ちゃんになった長男と愛犬に言及し、「１日があっという間で、毎日ドタバタですがマイペースに育児も楽しんでいきたいと思います」と記した。

女優の長澤まさみや吉高由里子のものまねで知られる福田は、２０２０年に一般男性と結婚したことを発表。２２年４月３０日に第１子男児を出産。第１子誕生を報告した際に、足を骨折したことを明かしていた。今年３月末で１６年間所属した芸能事務所「アミューズ」を退所し、今後は個人として活動すると報告。７月にインスタグラムで「この度、第二子を授かりました」と公表していた。