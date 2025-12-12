オリックスの４選手が１２日、大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、中川圭太内野手が３０００万増の１億円、太田椋内野手が３８００万増の７０００万円、曽谷龍平投手が１７００万増の５５００万円、山中稜真捕手が２００万増の１０００万円でサインした。（金額は推定）

プロ７年目の中川は自身初のベストナインに選出され１億円の大台到達。今季は１１９試合で打率・２８４、自己最多タイの１２本塁打、５３打点。「けがなく１軍でできたというのが一番よかった。成績の部分では全然満足していない」と振り返った。

来季に向けたテーマは好不調の波を小さくすることで「チームを勝たせるっていう、僕は本当にその強い気持ちを持ってやりたいなと思いますし、とにかく悔いのないようにやりたい」と言葉に力を込めた。

太田は更改後に「（増額は）倍と少し」とニッコリ。プロ７年目の今季は自己最多１１３試合でリーグ４位の打率・２８３、１０本塁打、５２打点。本塁打と打点はキャリアハイ。チーム最多１２７安打と存在感を発揮した。

今年は自身初の規定打席到達にオールスター初出場。さらに３月に日本代表のオランダとの強化試合で侍ジャパン初選出も。来季は背番号「１」となって臨むシーズン。「やっぱり優勝することしかない」と意気込みを語った。

曽谷は今季２１試合で８勝８敗、防御率４・０１。勝利数はキャリアハイだった一方、８月以降は未勝利だったこともあり「もっともっと体力的にも技術的にもまだまだな部分もあるんで。このオフしっかり練習して１年間通してけがなく投げられるような準備を」と意気込んだ。

１１月の侍ジャパン強化試合・韓国戦では先発で３回無失点。来年３月のＷＢＣメンバー入りへは「まずはシーズン通して、投げる準備を、このオフしたいと思いますので、そこで名前が挙がればうれしい」。今オフはチームの先輩・九里と自主トレを行う予定だ。

開幕１軍入りを果たした新人の山中は１９試合で打率・１２２、１本塁打、３打点。４月１７日の西武戦で球団新人初となるプロ初本塁打となる先頭打者弾。今月１５日は２５歳の誕生日。「年齢も年齢。勝負の１年になる」と２年目シーズンを見据えた。