◆スノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）Ｗ杯第１戦（１２日、中国・張家口）

日本勢７人全員が進んだ男子決勝が行われ、２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、１回目に９３・５０点をたたき出し、優勝を飾った。１回目の９０・２５点で２位に入った戸塚優斗（ヨネックス）、２回目の８９・００点で３位の平野流佳（ＩＮＰＥＸ）とともに日本勢が表彰台を独占した。

降雪の悪条件下で、平野歩は１回目から魅せた。前に滑った戸塚が４回転半技を決めた直後だが、落ち着いており、逆スタンスの最初のヒットから大技を繰り出し、４ヒット目で着地を耐えると、最終５ヒット目でフロントサイドのダブルコーク１４４０（斜め軸に縦２回転、横４回転）を決めて、貫禄の暫定トップに立った。２回目にＷ杯種目別３連覇の平野流が攻めたルーチンで巻き返してきたが、及ばず、平野歩の優勝が決まった。

１４年ソチ五輪、１８年平昌五輪で連続銀メダルを獲得し、北京五輪で悲願の金メダルに輝いた平野歩。スケートボードで出場した２１年東京夏季五輪と合わせ、自身５度目の五輪シーズンに臨み、６日のザ・スノーリーグから２連勝と絶好のスタートを切った。

山田琉聖（チームＪＷＳＣ）は８０・５０点で５位。１６歳の村上広乃輔（オールアルビレックス）は、２回目に７４・００を出し、７位だった。平野歩の弟・海祝（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、逆転五輪代表入りへ攻めの姿勢を見せたが、１回目の４４・５０点が採用され、１２位。重野秀一郎（日体大）は、２回目の３７・００点が採用され、１３位だった。