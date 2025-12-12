家族３部作「Ｌｅ Ｐｅ｀ｒｅ 父」「Ｌｅ Ｆｉｌｓ 息子」「Ｌａ Ｍｅ｀ｒｅ 母」で日本でもおなじみの仏劇作家、フロリアン・ゼレールによる、２０１６年仏初演の作品。

今回の日本版初演も３部作を手がけたラディスラス・ショラーの演出で、俳優６人中３人が３部作いずれかの出演者。「ショラー組」が醸し出す一体感が、本作の魅力を観客により近づけていると感じた。訳・斎藤敦子。

著名な作家アンドレ（橋爪功＝写真左）と妻のマドレーヌ（若村麻由美＝同右）は結婚５０年。パリ郊外の家で穏やかに暮らす。娘のアンヌ（奥貫薫）とエリーズ（前田敦子）が家にやってくる日の朝、その平穏を脅かすかのように、差出人不明の花束が届く。

そこから老いたアンドレと彼を取り巻く家族らの今の状況、実は円満なだけではなかった夫婦間の過去などが、家族同士や来訪者（剣幸、岡本圭人）を交えての会話から少しずつ浮かび上がってくる。

特徴的なのは、それらの場面が時系列では並んでいないこと。夢の中なのか現実なのか、あるいは生と死までも、その境目が曖昧で、必ずしもつじつまが合わない箇所もある。素直にストーリーを追いかけようとすると、少なからず混乱するのではないだろうか。

そうした劇構造の難解さを超えて作品に太い芯を通しているのが、老から死へと向かう時間を生きるアンドレを演じる橋爪の存在感だ。自身を思うようにコントロールできなくなった憤り、命の果てに孤独な暗がりで立ち尽くす絶望の表情に、とりわけ心震えた。

対する妻役は、３部作に皆勤し、「父」では娘役で橋爪と対峙（たいじ）した若村。愛から憎まで、夫に抱く様々な感情を表情豊かに見せる。さらにアンドレの昔の友人を名乗る女を演じる剣のうさんくささ、アンドレの心を萎縮（いしゅく）させる不動産屋の男役・岡本の不気味さ、親への思いと互いへの不満から感情をぶつけ合う奥貫と前田のせりふの応酬も、印象に残った。北沢真の照明はドラマに緩急をつけ、内面の陰影を繊細に表現した。

最終盤、「人生は短いと言うけど、それは違う。人生は恐ろしく長い」というマドレーヌのせりふがある。家族、親子、夫婦、時間、記憶、生と死――。親か子か、年齢によって感情移入する対象は違ってくるかもしれないが、見る者を渦巻きのように強い力で核心へと巻き込んでいく舞台だった。（山内則史）

――２１日まで、池袋の東京芸術劇場。２６〜２８日に兵庫県立芸術文化センター（西宮市）、２０２６年１月１０、１１日に島根県芸術文化センター（島根市）、同１７、１８日に宮崎・メディキット県民文化センター（宮崎市）、同２４、２５日にあきた芸術劇場ミルハス（秋田市）、同３１日、２月１日に富山・オーバード・ホール（富山市）でも上演。