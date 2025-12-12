元ＡＢＣアナウンサーで０５年にフリーに転身した山本モナ（４９）が１２日、文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ」に生出演。今年、司法試験に合格したことで話題を呼んだが、目指すきっかけとなった親戚の言葉を明かした。

山本は、司法試験を目指そうと思ったのは「３人目が産まれて、しばらくたった時に、もう一人はないなと思った。授乳も落ち着いてこの先どうする？と思った時に、夫は自分の道をキラキラ進んで楽しそう。子どもも手が離れていく。私はどうなんだろうと」と考えてしまったという。

その時に「仕事をしたい」と思ったことから「自分のペースでできるのは司法試験かなと」とひらめいたという。山本アナの親戚に「ヤメ検の弁護士がいた」といい、その親戚が「お正月に、モナちゃん、司法試験は毎日８時間、３年勉強すれば猿でも受かるよって。（幼かった）当時は誰でも受かるんだっていう印象。８時間３年かと。他の人より参入障壁は若干低かったかも」と振り返った。

だが実際に挑戦すると「落ちました、２回」とやはり簡単ではなかった。１回目はロースクール在学中で、合格発表の翌日から普通に授業があったといい「悔しいんです。本当に悔しい。（授業には）受かった人もいる。なんとも言えない気持ちになる」とコメント。卒業後に２回目を受験するも「２回目に落ちたときは、これは一生受からないと思った」というほど落ち込んだと言うが「やっぱり悔しいから。けったくそ悪いから」と３回目に挑戦し、見事合格を勝ち取っていた。