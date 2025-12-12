Snow Manラウール、向井康二からもらったプレゼント告白「カラオケ余ったから」
【モデルプレス＝2025/12/12】Snow Manのラウールと向井康二が、11日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に出演。ラウールが向井からプレゼントされたものを明かした。
【写真】スノ、5大ドームツアー開催決定時のスマートなビジュアル
ラウールは「お部屋事情をちょっと…」と切り出し「向井さんからカラオケをプレゼントしていただきました。ありがとうございます」と向井からのプレゼントを報告。向井から「カラオケ余ったからあげる」と声をかけてもらったというラウールが「簡易的なやつかなって。そしたらガチガチの」と本格的なものだったことを明かすと、向井は「番組でカラオケセットをもらったのよ。ただ届くのが自分的に待てないと。だから1個余っちゃったんであげるって」とプレゼントに至った経緯を説明した。
また、向井がラウールに「最近おしゃれしてるよね」と問いかけると、ラウールは「衣裳部屋作ったの」と口にした。「オーダーメイドで自分の部屋のサイズに合うクローゼットを…。1部屋丸々それにした」と明かすラウールに、向井は「え？すごない？」と驚きの声を上げた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
