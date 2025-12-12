櫻坂46井上梨名、卒業報告の裏側告白 メンバーからのタレコミに「意外」「面白すぎ」と反響続々
【モデルプレス＝2025/12/12】櫻坂46を卒業することを発表している井上梨名が12月12日、テレビ朝日系「サクラミーツ」（毎週木曜25：58〜）に出演。卒業発表時の裏側を明かす場面があった。
【写真】井上梨名の卒業受け泣いた後輩「朝まで」
13thシングル『Unhappy birthday構文』の活動をもってグループを卒業することを発表した井上はこの日、同番組のスタッフに卒業を伝えた際について「泣いた」と振り返った。「終わりが近づくのに実感してなくて」「思い入れが強すぎて」と番組への愛を語ると、武元唯衣から「メンバーに言うとき3行くらい」とメンバーへの卒業報告は淡白だったとツッコミが。ほかのメンバーも「あっさり」「めっちゃびっくりしたもん」と口々に明かした。さらに、武元が「涙を流す暇もなくって感じだったけど」と投げかけると井上は「笑顔でお別れしたいっていうのもあるし、笑顔で全部終えたら1番いいかなって思ってるから、泣き顔は見せまいと思ってた」と伝えていた。
続けて中嶋優月が「私朝まで泣きました」と口に。「（井上を）ずっと大好きだったので、勝手に気付いたんです」と井上が卒業するタイミングを察知したことがあったと説明し、「ダバダバダバって泣いて、その日朝まで泣きました」と告白すると、メンバーからは驚きの声が上がっていた。また、この放送を受け、ネット上では「意外とあっさりなんだ（笑）！」「面白すぎ」「泣いたの可愛い」などと反響が上がっている。
井上は、2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に欅坂46の二期生としてお披露目。三期生の村井優がセンターを務める『Unhappy birthday構文』の活動をもってグループを卒業することを発表した。2025年12月17日には、幕張イベントホールにて「『Buddies 感謝祭 2025 EX』DAY2 井上梨名 卒業セレモニー」が開催予定。Leminoで独占生配信が行われ、2026年1月10日から1月12日までアーカイブ配信されることが決定している。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
