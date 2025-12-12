【1/24 FD3S RX-7 ‘91 エアサスカスタム(マツダ)】 12月19日14時より予約開始 2026年4月 発売予定 価格：4,620円

青島文化教材社は、プラモデル「1/24 FD3S RX-7 ‘91 エアサスカスタム(マツダ)」を2026年4月に発売する。価格は4,620円。12月19日14時より予約受付を開始する。

本商品は同社の「ザ☆チューンドカー」シリーズから新機構シャーシを採用したモデル第4弾。91年式の「FD3S RX-7」を1/24スケールで再現され、ステアリングは左右が連動し、車高とキャンバー角は4輪それぞれ自由に調整できる。

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。

※マツダエース(株)監修中