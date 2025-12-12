アオシマ、プラモデル「1/24 FD3S RX-7 ‘91 エアサスカスタム(マツダ)」が2026年4月に発売
【1/24 FD3S RX-7 ‘91 エアサスカスタム(マツダ)】 12月19日14時より予約開始 2026年4月 発売予定 価格：4,620円
青島文化教材社は、プラモデル「1/24 FD3S RX-7 ‘91 エアサスカスタム(マツダ)」を2026年4月に発売する。価格は4,620円。12月19日14時より予約受付を開始する。
本商品は同社の「ザ☆チューンドカー」シリーズから新機構シャーシを採用したモデル第4弾。91年式の「FD3S RX-7」を1/24スケールで再現され、ステアリングは左右が連動し、車高とキャンバー角は4輪それぞれ自由に調整できる。
