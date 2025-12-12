ぼる塾・田辺智加 （C）ORICON NewS inc.

　お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加（42）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー番組『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（毎週水曜 後8：00）にVTRで出演。自身が今年買ってよかったというお菓子を明かした。

　この日は「私が今年買ってよかったものクイズ」というテーマで田辺のほか、ヒロミ、横澤夏子、ギャル曽根、長嶋一茂らがそれぞれ自身が今年買ってよかったものをクイズを交えて紹介した。

　“芸能界のスイーツ女王”として次々と仕事の幅を広げている田辺が同コーナーの「食品部門」として紹介したのは、「無印良品のスペキュロス」。スペキュロスとは、シナモン・ナツメグなど4種類のスパイスを使用したビスケットのことで、「子どもからお年寄りまで、万人に食べやすいようになってます」「めちゃくちゃおいしい」と紹介した。