·ËÊ¸»Þ£¸£²ºÐ¡¡¶áÇ¯¤ÏÍî¸ìÃæ¿´¤Î³èÆ°¤âÊªËº¤ì¤¬¿Ê¹Ô¤È¹ðÇò¡¡¼ã¤¤º¢¤è¤ê·Î¸Å¤¬Áý²Ã¡ÖÍî¸ì²È¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î·ËÊ¸»Þ¡Ê£¸£²¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö·ËÊ¸»Þ¡¡¿·½ÕÆÃÁªÍî¸ì²ñ£²£°£²£¶¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£°¡Á£±£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®Ä«Æü¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¼èºà²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿£³£´£°ºî¤òÄ¶¤¨¤ëÁÏºîÍî¸ì¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö»°»Þ¡×»þÂå¡Ê£±£¹£¸£°Ç¯Âå¡Á£²£°£°£°Ç¯Âå½éÆ¬¡Ë¤ÎÂåÉ½ºî¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Ê¸»Þ¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÎÇ¯Îð¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖËÍ¤â¤³¤ì¤«¤é¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¾¡Éé¡¢¥Í¥¿¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Î¸Å¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÍî¸ì²È¤È¤Ê¤ê£¶£°Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¡¢¸½¾õ¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤³¤â°¤¯¤Ê¤¯¤Æ¸µµ¤¡×¤À¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¤½¤ÎÅÔÅÙÎ©¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¤Ê¤É·òºß¤Ö¤ê¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍî¸ì²È¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö²Î¤¨¡ª¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡×¤ä¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÈÖÁÈ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¿·¤·¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍî¸ì¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÏ¢Æ°À¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍî¸ì²È¤È¤·¤Æ¡Ê·ÝÇ½³¦¤Ë¡ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢Íî¸ì²È¤È¤·¤ÆÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÍî¸ì²È¤Î»Å»ö¤òÃæ¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÍî¸ì¤ËÃæ¿´¤òÃÖ¤»Ï¤á¤¿Ç¯¤«¤éÊªËº¤ì¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê·Î¸Å¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ã¤¤»þ¤è¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê·Î¸Å¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤ÉñÂæ¤¬Ì³¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢Íî¸ì²È¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ·Î¸Å¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£