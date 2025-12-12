ビックリ箱みたいな外付け3枚モニター。

ノートPCは、開いたらモニターがひとつあるのが普通ですよね。だけどマルチタスクが通常運転になった現代人には、ひとつじゃ物足りません。せめてサブモニターの1枚でも横に並べたいところです。

合わせて4画面に超拡張

サンコーの「映像出力がないUSBでも4画面にできる拡張モニター」は、フラットな状態から展開すると3枚の15.6インチ画面が現れるビックリ箱みたいな拡張モニター。

WindowsでもMacでも、映像出力がないPCにUSB-C1本で接続。ノートPCの画面と合わせると全部で4枚の超マルチタスクが可能になります。

解像度は1920×1080で最大60HzのフルHD。ノングレア液晶で美しい画面の大パノラマが広がります。

ふたつのモードを使い分けよう

全画面がバラバラ表示のマルチディスプレイモードなら、作業効率が4倍。またはミラーモードで全画面を同じにすることもできます。

両サイドのモニターを向こう側に折ると、横の人や対面にも同一画面を見てもらえます。三角形にすると、もっと多くの人と共有できますね。

Image: THANKO

画面3枚で9万8000円

高さは3段階に調節でき、3画面それぞれミニHDMIポートがあるので3台のPCを接続可能。タワーのようになった画面をみんなで見ながら作業をするのはシュールな絵面でしょうね。

ただ9万8000円なので、気軽に買えるお値段ではないんですけどね。水平に広がる3画面を一気に追加と思えば高くない…かも。

最低でも2画面、欲張って4画面もアリ

筆者の経験上、仕事に2画面は必須。主に資料の参照用と作業用で分けています。しかし全部で4画面もあったら…仕事そっちのけでシミュレーションゲームとかしちゃうでしょうね。

ちなみに最近はChromeの新機能で、タブを右クリックすると「新しい分割表示にタブを追加」というので窓を左右2画面にすることも可能。擬似的なサブモニターとして使えます。

