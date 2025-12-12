U¡½18ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ÆâÄê¤ÎÊ¡ÅçÏÂµ£¤é18¿Í¡¡Á°¾ÅÆî¡¦»³¸ýÃÒ´ÆÆÄ¤¬½é¿Ø
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï12Æü¡¢SBS¥«¥Ã¥×¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¡Ê15¡Á21Æü¡¢ÀÅ²¬¡Ë¤ËÎ×¤àU¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½18¿Í¤òÈ¯É½¤·¡¢J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Æþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëMFÊ¡ÅçÏÂµ£¡Ê¼¯»ùÅç¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¡Ë¤é¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¹¶·âÅªMF¤ÎÊ¡Åç¤Ï3·î¤Ë¤âÆ±ÂåÉ½¤ËÆþ¤ê¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤Ç¤Ïº£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£Åß¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ç2´§ÌÜ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¹»¤«¤é¤Ï¡¢J2¤¤¤ï¤FC¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëDFÃæÌîÍÛÅÍ¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡J2¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º£µ¨33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯¥´¡¼¥ë¡Ê17ºÐ11¥«·î6Æü¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É5ÆÀÅÀ¤·¤¿FW¿·Àî»Ö²»¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´U¡½18¡Ë¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£11·î¤ËU¡½22¡Ê22ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÂ³¤¯Ç¯ÂåÊÌÂåÉ½¤Ø¤Î¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£J3¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤ÎMFÌÚÕé²÷ÅÍ¤ä¡¢¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â¤ÎFWÂçÀÐæûÅÍ¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎU¡½18ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢2027Ç¯¤ÎU¡½20¡Ê20ºÐ°Ê²¼¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ç¯Âå¡£SBS¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤à¥Á¡¼¥à¤Ï18Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÆ£»ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤ÇÀÅ²¬¥æ¡¼¥¹¤È½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£20Æü¤ÏÆ±¤¸²ñ¾ì¤ÇU¡½18¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ÈÀï¤¤¡¢21Æü¤ÏÁðÆåÁí¹ç±¿Æ°¾ìÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤ÇU¡½18¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤ÇJ1¾ÅÆî¤Î´ÆÆÄ¤òÂà¤¡¢U¡½20ÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»³¸ýÃÒ»á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
U¡½18ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
GK¡¡Çë¡¡¡¡ÍµÍÛ¡¡Ì¾¸Å²°U¡Ý18
¡¡¡¡¾®Àî¡¡¡¡ßê¡¡¹Åç¥æ¡¼¥¹
DF¡¡¾¾ËÜ¡¡²ÌÀ®¡¡¾Å¡¡Æî
¡¡¡¡º´Æ£¡¡³¤¹¨¡¡¼¯¡¡Åç
¡¡¡¡¿Á¡¡¡¡¡¡¼ù¡¡²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹
¡¡¡¡ÃæÌî¡¡ÍÛÅÍ¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¹â
¡¡¡¡¼ò°æ¡¡½ØºÈ¡¡Âç¡¡µÜU18
¡¡¡¡ÎëÌÚ¡¡¡¡Éö¡¡FCÅìµþU¡Ý18
¡¡¡¡µ×ÊÝ¡¡ÍÚÌ´¡¡Á°¶¶°é±Ñ¹â
MF ÌÚÕé¡¡²÷ÅÍ¡¡ËÌ¶å½£
¡¡¡¡Ê¡Åç¡¡ÏÂµ£¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¹â
¡¡¡¡ÏÂÅÄ¡¡Ä¾ºÈ¡¡±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹
¡¡¡¡Ãç»³¡¡»â²¸¡¡ÅìµþV¥æ¡¼¥¹
¡¡¡¡ÃæÀÑ¡¡¡¡àª¡¡GÂçºå¥æ¡¼¥¹
FW ÆÁÅÄ¡¡ÍÀ¡¡¡¡¼¯¡¡Åç
¡¡¡¡ÂçÀ¾¡¡ÍøÅÔ¡¡Ì¾¸Å²°U¡Ý18
¡¡¡¡¿·Àî¡¡»Ö²»¡¡Ä»À´U¡Ý18
¡¡¡¡ÂçÀÐ¡¡æûÅÍ¡¡¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â