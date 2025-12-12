【速報】今年の漢字は初登場で第1位「熊」　相次ぐ被害に…パンダ返還も　僅差で2位の「米」かわす

この1年の世相を一字で表す「今年の漢字」が発表され、「熊」が最も多くの応募を集めて、初登場で第1位となりました。



世相を切り取ってきた師走の風物詩、午後2時から京都・清水寺の森清範貫主が筆を走らせ、漢字1文字を書いていきます。そして2025年、今年の漢字は『熊』に決まりました。



相次ぐ熊の出没と被害、和歌山・白浜町のアドベンチャーワールドからジャイアントパンダ（熊猫）が中国へ返還されたことも挙げられました。





トップ10は以下の結果です。1位 「熊」23346票2位 「米」23166票 米の高騰、備蓄米、米国トランプ大統領3位 「高」18300票 高市総理 物価高 日経平均株価も高、気温も高4位 「脈」6418票 ミャクミャク 世の中の脈動5位 「万」5656票 万博 株価が5万円6位 「変」5296票 政権の枠組みの変化など 世の変化7位 「博」5114票 万博 二人の博士がノーベル賞を受賞8位 「女」3682票 初めての女性総理誕生 女形の映画「国宝」ヒット9位 「新」3658票 新総理誕生 新技術の普及10位 「初」3067票 ドジャース初のワールドシリーズ連覇、日本代表がブラジルに初勝利全国から189122票の応募がありました。各地でクマが出没して、関心と不安が集中したことで、多くの票が集まったとみられます。