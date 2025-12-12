【速報】今年の漢字は初登場で第1位「熊」 相次ぐ被害に…パンダ返還も 僅差で2位の「米」かわす
この1年の世相を一字で表す「今年の漢字」が発表され、「熊」が最も多くの応募を集めて、初登場で第1位となりました。
世相を切り取ってきた師走の風物詩、午後2時から京都・清水寺の森清範貫主が筆を走らせ、漢字1文字を書いていきます。そして2025年、今年の漢字は『熊』に決まりました。
相次ぐ熊の出没と被害、和歌山・白浜町のアドベンチャーワールドからジャイアントパンダ（熊猫）が中国へ返還されたことも挙げられました。
1位 「熊」23346票
2位 「米」23166票 米の高騰、備蓄米、米国トランプ大統領
3位 「高」18300票 高市総理 物価高 日経平均株価も高、気温も高
4位 「脈」6418票 ミャクミャク 世の中の脈動
5位 「万」5656票 万博 株価が5万円
6位 「変」5296票 政権の枠組みの変化など 世の変化
7位 「博」5114票 万博 二人の博士がノーベル賞を受賞
8位 「女」3682票 初めての女性総理誕生 女形の映画「国宝」ヒット
9位 「新」3658票 新総理誕生 新技術の普及
10位 「初」3067票 ドジャース初のワールドシリーズ連覇、日本代表がブラジルに初勝利
全国から189122票の応募がありました。各地でクマが出没して、関心と不安が集中したことで、多くの票が集まったとみられます。