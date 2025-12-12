フリーアナウンサーの神田愛花（45）が12日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。ゲスト出演した手相占い芸人・島田秀平（48）に“抗議”する場面があった。

同番組では「今年のうちにやっておきたい開運術」を特集。島田は「ラッキーカラーの物を買う」を挙げ、その理由を「来年（の干支は）馬なんですが、丙午（ひのえうま）と言いまして火のエネルギーなんです、どちらも。だから太陽の力が強い年なんですけど、赤とか黄色がラッキーカラーと言われている」と説明した。

番組冒頭、「我が家は島田秀平さんの言いなりです。島田さんがおっしゃった日に入籍をし、島田さんがおっしゃったカラーの財布を買い…」と心酔していることを明かしていた神田は「何を買ってもいいんですか？服でもカバンでも」と質問。共演者からは「お財布とか」との声も飛んだ。

これを受けて、島田が「お財布は赤だと赤字につながる。お財布の場合は黒とか、一番いいのは緑色って言われてます」と解説すると、神田は「えっ、ちょっと待って」と動揺。「私毎年、島田さんがおっしゃっている、“お財布だったらこの色”っていうのを買ってるんですけど、じゃあ来年は何色？」と確認した。

すると島田は「来年っていうかお財布は結構、緑がずっといい」とキッパリ。神田は「全然まだ汚れてないのに、毎年買ってる。島田さんの言うことを聞いて」といい、「ピンクの時はピンクとか」と不満な様子。「ハライチ」澤部佑が「いやいや、緑でいいんですって」と場を収めようとすると、神田は「そんなこと言ってました！？」と“抗議”した。

そんな神田の様子に、澤部が「顧客が“だまされた”って」と笑いを誘うと、島田はうろたえつつも「緑って結構安定をもたらすので、中に入って来てしっかり溜まるのが緑」と説明。早口で「だから金庫の内側の壁とかは結構緑が多かったりする、あと通帳とか。お金が貯まるようにという願いが込められてる、という説がある」と語っていた。