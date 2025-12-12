2025年12月27日（土）夜7時より、特別番組『GENERATIONS大学TV』が放送されることが決定した。

【映像】GENERATIONSが学園祭に潜入！

ダンス&ボーカルグループGENERATIONSの冠番組『GENERATIONS高校TV』（以下、『GENE高』）が、大学を舞台に一夜限りの特別編として復活。『GENERATIONS大学TV』（以下、『GENE大』）として、パワーアップしてお届けする。『GENE高』は、「日本中の学生を熱狂させる学校青春バラエティ」をテーマに、GENERATIONSのメンバーが実際の学校を訪問し、授業に参加したり、部活動を体験したりしながら学生たちと交流してきたロケバラエティ番組。2017年より放送をスタートし、2024年3月に7年間の歴史に幕を閉じた。

今回、一行が向かったのは、関西大学の学園祭「関西大学統一学園祭」。GENERATIONSのメンバーは学園祭の成功を目指し、大学生とともに奔走。学園祭1日目は、メンバーが学生にバレないよう、番組お馴染みの変装姿で登場。ダンスイベントの合間を盛り上げたり、パンフレット配りやゴミ拾いなどの実行委員の仕事を手伝いながら学生と交流する。

2日目には、本企画の目玉となる、GENERATIONSとして初となる学園祭スペシャルパフォーマンスを披露。人気曲「AGEHA」や「Evergreen 2.0」など、観客も大熱狂した学園祭ライブが繰り広げられる。

さらに、「ぜひGENERATIONSとコラボしたい！」と名乗り出てくれた関西大学吹奏楽部とのコラボステージでは、「少年」と「MY GENERATION」の2曲を披露。ABEMAでしか見ることのできない、GENERATIONSによるスペシャルな学園祭ライブに期待がかかる。

白濱亜嵐は本番組に際し、「収録を通してやはりこのグループは全員でのバラエティ感覚はGENE高で養われてたんだなぁと至る所で感じました！久しぶりの潜入！学生とのコラボ！一夜限りなのが勿体無いくらいです！是非ご覧下さい！！」とコメントを寄せている。（※以下メンバーコメント全文あり）

GENERATIONSコメント全文

▼白濱亜嵐

念願のGENE高がGENE大と進化して帰ってきます。久しぶりに学生の皆さんと時間を共にしたのですが、それぞれの学生さんが目標に向かって進んでいる人を見ると自分が元気を貰いました。そして収録を通してやはりこのグループは全員でのバラエティ感覚はGENE高で養われてたんだなぁと至る所で感じました！久しぶりの潜入！学生とのコラボ！一夜限りなのが勿体無いくらいです！是非ご覧下さい！！

▼片寄涼太

『GENE大』というワードはGENE高の最終回のときに、メンバーの誰かが思いつきで言っていたような記憶があります。それが実際に実現したこと、それはGENE高を好きでいてくれた方にとっても、GENERATIONSメンバーにとってもすごく喜ばしいことだと思います。そんな機会をくれた関西大学学園祭、学生の皆さまに本当に感謝です。素晴らしい学生の皆さまのおかげでめちゃくちゃエネルギーある収録になったと思います。そしてGENE高ファンの方にも懐かしく感じていただけるような空気感も存分に味わっていただけるかと思います。是非楽しみにしててください。

▼数原龍友

久しぶりのGENE高ではなくGENE大！！自分たちも学生時代にタイムスリップしたかのような時間を過ごせて、非常に楽しかったです！GENE高の時は毎月のように学生の皆さまと交流を持ち、その時々のトレンドを教えていただいておりました！！GENERATIONSの活動に青春の全てをかけていた僕たちからすると、GENE高は学校に行く感覚で楽しませていただいていました！久しぶりにまたタイムスリップした感覚を味わうことができて、嬉しかったです！吹奏楽部の皆さんとコラボレーションのパフォーマンスはとても胸が熱くなりました。僕たち自身も一生忘れることのない1日となりましたが、関西大学の皆さんにとっても忘れられない思い出になっていたら嬉しいです。

▼小森隼

今回、GENERATIONS高校TVがGENERATIONS大学TVになって1夜限りの復活です！！僕達の青春が詰まっているGENE高。卒業してから1年以上が経ち、その中でも切れなかった縁に感謝です。GENERATIONS初の学園祭出演と共に復活のGENE大！！僕達もちょっとだけ大人になってあの頃のやんちゃな僕達はもう居ません！！1人1人が成長してちゃんと真面目なバラエティー番組を目指して頑張りました！！生徒の皆さんとコラボレーションしてあの楽曲も久しぶりのパフォーマンス！！是非、みなさん2025年の締め括りに是非1度ご覧ください！！

▼佐野玲於

またこの番組で皆さんに会えるのが本当に嬉しいです。GENE高からGENE大へ僕たちも大人になり、再びこうしてお届けできることにワクワクしています。やっぱりGENE大ならではの自由な感じが最高でした。久しぶりなのに、すぐにあの空気に戻れるのが不思議で、懐かしさと新鮮さが混ざった感覚です。生徒のみんな本当にエネルギッシュで、刺激をもらいました。僕たちも初心を思い出す瞬間があって、すごくいい時間でした。今回も笑いあり、ちょっと真剣な場面ありで、GENE大らしさ全開です。僕たちと学生のリアルなやり取りをぜひ楽しんでください！

▼中務裕太

今回GENE大ということで、GENE高を思い出しながら収録させていただきました！学生の皆さんとの企画はやっぱり最高に楽しくて、あの頃の感覚が一気に蘇りました！ただ…久々にやってみて気づいたことがひとつ。僕はあの頃から“まったく成長していませんでした(笑)その変わらない自分も含めて、GENE高の頃の空気がそのままそこにあって、とても幸せな時間でした。関西大学の皆さん、またスタッフさんのおかげで、今回も温かく、活気にあふれた収録になったと思います。久々のGENE高のような雰囲気を楽しんでいただけるはずです！ぜひご覧ください！