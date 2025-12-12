女優の大地真央（69）と歌手の藤井フミヤ（63）が、11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。大地が藤井のコンサートについて話した。

プライベートで親交が深い2人。大地が北海道で行われた藤井のコンサートを見にいったという。藤井が「わざわざ北海道まで」と感謝。大地は「よかったあのコンサート、本当にすごい、すごかった」と感想を話した。

そして「いつも思うんだけど、ステージに立つと、なんであんなに大きくなるの？」。藤井は「『だれ、あれ？あの人だれ？』って毎回言われるもんね」と笑った。大地は「コンサートが終わると別人だもの。やっぱりスターなのね。輝く。そこで水を得た魚みたいに」と絶賛。

藤井が「お互いにステージ上の人じゃない。真央さんも。ドラマとか映画も出るけれど、基本舞台の人」と大地について話すと、大地は「でも、私は役になるけど、藤井フミヤとして藤井フミヤがやっているじゃない。そこ、すごいなって思って。両手を広げると、めちゃ大きいのよ」とステージ上の印象を話した。

大地は「引きで見るとデカいの。顔が小さくて、手足が長いから。それで柔軟というか、軽やかにやるじゃない」と言うと、藤井は「それは真央さんですよ」とやや照れ気味。それでも大地は「普段、ゆっくり生きている感じじゃない。オーラ消すし。それがすごいよ」と藤井を褒め続けた。