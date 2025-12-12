FANTASTICS中島颯太「こっそり並んで撮りました」“推し活”公開「親近感湧く」「見たことある光景」
【モデルプレス＝2025/12/12】FANTASTICSの中島颯太が11日、自身のInstagramを更新。“推し活”の様子を披露した。
【写真】26歳人気LDHメンバー「こっそり並んで」推し活
この日、中島は「今日もいろんなスケジュールがあり空き時間歩いてたらINIさん見つけた 推し活してきた」と添えて、グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）のパネルと撮影したオフショットを公開。中島はINIの木村柾哉と映画『ロマンティック・キラー』（公開中）で共演しており、今回のオフショットでも木村の隣でポーズを決めていた。また、FANTASTICSのX（旧Twitter）では、INIのパネルと撮影したオフショットを披露するとともに「推し活みたいにこっそり並んで撮りました」とつづっている。
この投稿には「柾哉の顔見つめてて尊い」「やってること可愛い」「親近感湧く」「オタクの座り方してる」「イケメンがイケメン推してるの素晴らしい」「オタクたちの間で見たことある光景」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中島颯太、INIのパネルと記念撮影
◆中島颯太の投稿に反響
