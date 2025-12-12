出口夏希、透明感あふれるキャミトップス姿披露「上品で素敵」「肩のラインが綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/12/12】女優の出口夏希が12月11日、自身のInstagramを更新。授賞式の衣装姿を公開し、話題となっている。
【写真】24歳美人女優「肩のラインが綺麗」キャミトップスで透明感放つ
出口は、10日に都内で行われた「ELLE CINEMA AWARDS 2025」授賞式の衣装姿を公開。レースがあしらわれた黒いゴージャスなキャミソールのトップスにロングスカートを合わせた美しいデコルテが際立つコーディネートを披露している。
この投稿にファンからは「透明感あふれてる」「華奢な肩のラインが綺麗すぎ」「受賞おめでとうございます」「上品で素敵」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆出口夏希、授賞式コーデでデコルテライン輝く
◆出口夏希の投稿が話題
