Àî¹ç½Ó°ì¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¡×±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ËÄË¤ß¢ªÉÂµ¤¤Î¡Ö°ìÊâ¼êÁ°¡×¤ÈÈ½ÌÀ¡¡¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë»ö¡×
ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÀî¹ç½Ó°ì¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î11Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÄË¤ß¤«¤éÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¾É¸õ·²¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¨¤¤·ìÀò¤¬¿¼ÉôÀÅÌ®¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö¿ôÆüÁ°¡¢±¦¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤À¤±¤¬ÄË¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê»ö¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢²ñ¿©¤Ç²ñ¤Ã¤¿°å»Õ¤ËÀ°·Á³°²Ê¤Ç¤ÎÅÅµ¤¼£ÎÅ¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÂ³¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡©¡×ÄøÅÙ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«ÄË¤ß¤Ï·ë¹½¹ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â©ÀÚ¤ì¤â¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾É¾õ¤¬°²½¡£Àî¹ç¤µ¤ó¤ò¸«¤¿ºÊ¤«¤é¡Ö¤µ¤Ã¤¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ·ì´É·Ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¥Þ¥º¥¤¤è¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢·ì´É³°²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µÓ¤Î¥¨¥³¡¼¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢°å»Õ¤«¤é¡ÖÀ¨¤¤·ìÀò¤¬¿¼ÉôÀÅÌ®¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¹üÈ×¤Ê¤É¤Ë¤â¤¢¤ë¤ÈÇÙ¤ä¿´Â¡¤Ë·ìÀò¤¬Èô¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¸¡ººµ¡´Ø¤ÇCT¤È·ì±Õ¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¿¤òÍî¤È¤µ¤ì¤ëÊý¤âÇ¯´ÖÂ¿¿ô¤¤¤ë¡×
¸¡ºº·ë²Ì¤Ï4Æü¤Û¤É¤Ç½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Àî¹ç¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËºÇ½é¤Ë¼õ¿Ç¤·¤¿ÉÂ±¡¤«¤éºÊ°¸¤Ë¡Ö¤´¼ç¿Í¤Î·ìÀò¡¢ÇÙ¤Ë¤âÈô¤ó¤Ç¤¿¤è¡ªÂç¤¤µ¤È¾ì½ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤éÂ©ÀÚ¤ìÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ó¤À¡×¡Ö·ì±Õ¸¡ºº¤ÎD¥À¥¤¥Þ¡¼¤ÎÃÍ¤âÀ¨¤¤¡ª¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï¡Ö¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¾É¸õ·²¤Î°ìÊâ¼êÁ°¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢Àî¹ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÌ¿¤òÍî¤È¤µ¤ì¤ëÊý¤âÇ¯´ÖÂ¿¿ô¤¤¤ë¡×¡£¡Ö°ÜÆ°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñµÄ¤ÇºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤¬Â¿¤¤ËÍ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤ÏµÓ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¿åÊ¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤ÎÁ°Æü¤ËºÆ¤Ó¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µÓ¤Î·ìÀò¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Àî¹ç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤«¤é¡Ø±ü¤µ¤ó¤ËÌ¿µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Î¸ÀÍÕ¡¢2Ç¯Á°¤ÎÂçÄ²Æâ»ë¶À¤Î»þ¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤Ê¡¼´¶¼Õ¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï½èÃÖ¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æþ±¡¤äÎÅÍÜ¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Àî¹ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë»ö¤Ç¤¹¡ª³§¤µ¤ó¤â¤É¤¦¤¾¤ªµ¤¤òÉÕ¤±²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£