松村沙友理「福留（光帆）ちゃんがギャルになろうとしてませんか？」

タレントの松村沙友理（33歳）が、12月11日に放送されたトーク番組「見取り図じゃん」（テレビ朝日系）に出演。「大きい声では言えないけど、福留（光帆）ちゃんがギャルになろうとしてませんか？」と語った。



人気企画「小声の女子会」が行われ、Aマッソ・加納による「オジさんがMCである限り、ギャルは芸能界からいなくならない」「性欲のままギャルを誘っている」と発言があった後、松村沙友理が「大きい声では言えないけど、福留（光帆）ちゃんがギャルになろうとしてませんか？」と、最近髪色が明るくなってきたことなどを指摘する。



見取り図・リリーも、福留はダントツで誘いやすいと言うと、福留自身も「自分から（飲み会に）行きたいですって言います」と認め、安田大サーカス・クロちゃんやお見送り芸人しんいち、野性爆弾・くっきー！など「連絡先をスクロールしてもスクロールしてもオジさんばかり」と語った。